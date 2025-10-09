El Ministerio del Interior se pronuncia tras el atentado de Agua Marina al confirmar que “este evento privado no contaba con las garantías” de seguridad necesarias, pues los organizadores no solicitaron las autorizaciones correspondientes a la Dirección General de Gobierno Interior. Esta grave omisión en los protocolos de seguridad, que son obligatorios para espectáculos de esta magnitud, genera serias interrogantes sobre la responsabilidad de los productores del evento.

Vea también: René Gastelumendi cuestiona aforo en el atentado de Agua Marina: “Se vendieron más de 500 entradas”

El pronunciamiento ministerial exhorta formalmente a los organizadores de espectáculos no deportivos a cumplir con todos los mecanismos establecidos, tras confirmarse que el evento carecía del aval de la prefectura correspondiente. Esta revelación sitúa a la Municipalidad de Chorrillos en el centro de las investigaciones, ya que el municipio habría otorgado permisos sin verificar el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad.

