La Fiscalía de la Nación, a través de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, ha iniciado una investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por el presunto delito de discriminación. La influencer fue captada lanzando insultos y expresiones racistas contra pasajeros en un bus del Metropolitano, generando un rechazo masivo en redes sociales y en la sociedad peruana.

Hechos y expresiones discriminatorias

En el video que se volvió viral, Alejandra Argumedo utilizó frases ofensivas hacia los pasajeros, especialmente dirigidas hacia personas de origen andino, con expresiones como “serranos son y serranos morirán”, así como comparaciones denigrantes con animales como llamas, vicuñas y alpacas. Además, se evidenciaron insultos verbales y un intento de agresión física hacia uno de los pasajeros que la confrontó. Estas manifestaciones fueron catalogadas por el Ministerio de Cultura como actos de discriminación étnico-racial que afectan la dignidad de pueblos originarios y comunidades andinas del país.

Medidas adoptadas por el Ministerio Público

El fiscal provincial Roger Yana Yanqui dispone varias acciones para esclarecer los hechos, entre ellas solicitar un informe a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) sobre la incidencia, realizar una inspección técnico-policial al vehículo para analizar las cámaras de videovigilancia y recabar declaraciones de la involucrada y los pasajeros afectados. Asimismo, se ha ordenado un examen psicológico a Alejandra Argumedo y la recopilación de sus antecedentes policiales y penales.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura expresaron su rechazo contundente ante estos hechos y adelantaron que supervisarán el desarrollo de la investigación para que se sancione conforme a la ley. Además, diversas organizaciones y ciudadanos han manifestado su preocupación, resaltando la necesidad de erradicar el racismo en espacios públicos y garantizar el respeto por la diversidad cultural en el Perú.

Línea gratuita para denunciar racismo

Como parte de la respuesta estatal, el Ministerio de Cultura recordó que existe la línea gratuita 1817, habilitada para que víctimas y testigos de actos de discriminación étnico-racial puedan denunciar situaciones similares. Este servicio forma parte de la estrategia para proteger la dignidad humana y promover la convivencia intercultural en espacios públicos y privados.