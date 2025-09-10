El Ministerio Público prepara un proyecto contra la ley de amnistía de Dina Boluarte, avanzando en la elaboración de una demanda de inconstitucionalidad que impugne la Ley 32419 promulgada el pasado 14 de agosto. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, confirmó este martes que el documento se encuentra listo y será evaluado por la Junta de Fiscales Supremos antes de su presentación formal ante el Tribunal Constitucional.

Espinoza precisó que el sistema judicial no ejecuta una persecución política, sino que actúa bajo el estricto principio del debido proceso establecido en el ordenamiento jurídico peruano. La demanda representa un mecanismo de control constitucional que podría definir el alcance de las leyes de amnistía en el país, estableciendo un precedente significativo para futuros casos similares.

