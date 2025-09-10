El Ministerio Público solicitó formalmente al Poder Judicial que ordene un impedimento de salida del país por 12 meses contra la ex primera ministra Betssy Chávez, como parte de la investigación penal que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. El requerimiento fiscal, que busca asegurar su presencia durante todo el proceso, fue remitido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, que es el órgano encargado de evaluar esta clase de medidas coercitivas en casos de alta complejidad.

Vea también: Archivan denuncia por supuesta infracción a la neutralidad electoral contra Rafael López Aliaga

La judicatura ahora debe programar una audiencia con todas las partes procesales involucradas, incluida la defensa de la exfuncionaria, para debatir los fundamentos de la solicitud y determinar si procede la medida restrictiva. Esta investigación se centra en el rol que habría tenido Chávez durante los hechos que protagonizó el expresidente Pedro Castillo durante el 2022.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO