El Ministerio Público solicita impedimento de salida para Dina Boluarte por 18 y 36 meses respectivamente en las investigaciones por los delitos de negociación incompatible y lavado de activos en agravio del Estado. La medida, que también incluiría a su ex secretario general, Óscar Segarra, se produce cuando el paradero de la expresidenta permanece desconocido esta mañana, generando incertidumbre sobre su situación legal y disponibilidad para enfrentar los procesos.

La solicitud busca evitar que la ex mandataria abandone el territorio nacional mientras avanzan las pesquisas sobre su enriquecimiento y manejo de recursos públicos durante su periodo en el poder. La fiscalía, que emitió el comunicado oficial hacia las 11:00 a.m., fundamenta su pedido en la gravedad de los delitos investigados y el riesgo de fuga que podría representar la reciente pérdida de su inmunidad presidencial.

🚨 #LoÚltimo | Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país para Dina Ercilia Boluarte Zegarra por 18 y 36 meses, en investigaciones por los delitos de negociación incompatible y lavado de activos, en agravio del Estado. pic.twitter.com/8vaAlsgrZ5 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 10, 2025

