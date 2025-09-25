El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial que imponga a la exjefa del gabinete ministerial, Betssy Chávez, la prohibición de concurrir a embajadas y reunirse con diplomáticos extranjeros. Esta petición, que forma parte de las reglas de conducta dentro del proceso penal que sigue por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, busca restringir sus contactos internacionales mientras avanza la investigación.

La medida es requerida en su contra junto al expresidente Pedro Castillo y otros implicados, a pesar de que el Tribunal Constitucional decretó su excarcelación a inicios de este mes. Dicha excarcelación de Betssy Chávez fue ordenada por el Tribunal Constitucional al declarar fundado el recurso de agravio interpuesto por su defensa, una decisión que recayó sobre el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.

