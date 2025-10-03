El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Tony Jansen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, quien es investigado por su presunta participación en el feminicidio de tres ciudadanas argentinas, un crimen que conmocionó a la opinión pública internacional. Los hechos ocurrieron entre el 19 y 23 de septiembre de 2025 en una vivienda de Florencia Varela, donde Valverde y otros sujetos habrían agredido brutalmente a las víctimas.

La fiscalía pidió nueve meses de detención para el procesado, cuya audiencia se realiza hoy ante el Poder Judicial que debe resolver si autoriza su extradición hacia Argentina donde se siguen las pesquisas. Según la acusación, utilizaron puños, patadas y armas blancas para causar heridas mortales a Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, lo que provocó su fallecimiento en el acto.

