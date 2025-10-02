La ministra Ana Peña asumió un rol protagónico en la campaña “Hombres Construyendo Igualdad”, que busca reclutar voluntarios para combatir el acoso sexual en espacios públicos. La iniciativa, que prioriza la prevención de violencia contra mujeres y niñas, ya cuenta con su primera inscripción simbólica, pues la propia titular del sector se registró como voluntaria, demostrando el compromiso del Gobierno con esta problemática que afecta la seguridad ciudadana.

El programa nace ante la necesidad de enfrentar conductas humillantes y delictivas que muchas mujeres sufren diariamente. Estas acciones, que suelen disfrazarse como bromas o comentarios inofensivos, generan un impacto profundo en la libertad personal, lo que exige una respuesta coordinada desde el Estado y la ciudadanía para construir un Perú donde nadie tema por su integridad.

