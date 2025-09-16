El ministro de Educación, Morgan Quero, rechazó contundentemente cualquier intento de censura contra el premier Eduardo Arana y el titular de Justicia, Juan José Santiváñez, tras la filtración de unos audios que se les atribuyen. Quero, quien se pronunció durante una conferencia de prensa, enfatizó que el Gabinete Ministerial “está firme, fuerte y unido”, trabajando con sensibilidad social en las demandas ciudadanas, una postura que busca cerrar filas en torno al premier cuestionado.

El titular del Minedu consideró que las mociones de censura “no ayudan” en el actual momento de estabilidad y crecimiento que, según su perspectiva, vive el Perú. Afirmó que el Ejecutivo, liderado por la presidenta Dina Boluarte, promueve un amplio diálogo con el Congreso y todos los sectores.

