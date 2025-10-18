En cumplimiento del encargo del presidente de la república, José Jerí Oré, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, lideró esta madrugada un operativo inopinado de requisa en el penal de Aucallama, ubicado en la provincia limeña de Huaral, reafirmando el compromiso del Gobierno con la seguridad, el orden y el control efectivo de los establecimientos penitenciarios del país.

El operativo, desarrollado por personal especializado del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tuvo como objetivo prevenir hechos delictivos, reforzar la seguridad interna y combatir con determinación las acciones del crimen organizado que intentan operar desde los penales.

“No vamos a transar con la criminalidad. El Minjusdh continuará firme en la lucha contra la delincuencia, dando una respuesta clara y contundente a la ciudadanía. Prueba de ello es que hoy se han realizado tres requisas inopinadas en el penal de Aucallama, siendo la última a las 4:00 a.m.”, señaló el ministro Martínez.

La acción formó parte de una estrategia integral de seguridad penitenciaria que incluyó intervenciones en los penales de Lurigancho, Castro Castro y Chimbote, demostrando la articulación y capacidad operativa del sector frente a las nuevas dinámicas delictivas.

Durante la intervención se incautaron diversos objetos prohibidos, los cuales fueron puestos a disposición de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, conforme a los procedimientos que establece la ley.

Con este tipo de operativos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, la integridad del sistema penitenciario y el principio de autoridad que guía la gestión del Gobierno.

Fortaleciendo el trabajo articulado

Durante la noche de ayer, el ministro Martínez visitó la Comisaría San Francisco de la Tablada de Lurín y, posteriormente, junto al presidente de la república, José Jerí, participó en la supervisión de la Comisaría de Aucallama en Huaral.

Estas actividades se desarrollaron en el marco de una acción simultánea a nivel nacional, en la que todos los ministros de Estado visitaron distintas dependencias policiales para reconocer el esfuerzo diario de la Policía Nacional del Perú y reafirmar el respaldo del Gobierno a su labor en favor de la seguridad ciudadana.