El ministro de Salud, César Vásquez, sugirió que los audios atribuidos a Santibáñez podrían haber sido creados con inteligencia artificial, aunque aclaró que no es especialista en el tema. El titular del Minsa pidió una investigación objetiva sobre la autenticidad de las grabaciones, señalando que actualmente todos están expuestos a posibles falsificaciones tecnológicas.

El ministro aseguró que el gabinete continúa trabajando con normalidad y sin inestabilidad, desestimando que cada denuncia deba generar crisis o renuncias. Vásquez defendió el derecho al debido proceso de los funcionarios investigados, argumentando que en un estado de derecho las acusaciones deben seguir su curso legal. Esta postura refleja la estrategia del gobierno de mantener la estabilidad ministerial, mientras las autoridades judiciales determinan la veracidad de los polémicos audios.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO