El Ministro de Transportes, César Sandoval, lidera una mesa técnica de trabajo destinada a discutir el proyecto del tren Lima-Chosica. Durante la sesión , el ministro destacó que Ositran apoya con priorizar la importancia de respetar los procedimientos y normas vigentes. Asimismo, la ATU manifestó su acuerdo con los lineamientos presentados, tomando en cuenta las reflexiones del Colegio de Economistas.

Vea también: JNE presentó demanda competencial contra Poder Judicial

El Viceministerio del MTC realizó contribuciones técnicas sustanciales, las cuales fueron fundamentales para avanzar en las conclusiones del grupo. Destacó también que la Defensoría del Pueblo está también de acuerdo en que no se puede poner en riesgo la seguridad de las personas, un principio que guía todas las decisiones técnicas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO