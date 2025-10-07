El Ministro de Transportes propone adelantar la reunión con los gremios para este jueves 9, mediante un anuncio realizado en su cuenta de X, donde señaló que el encuentro se desarrollará en la Presidencia del Consejo de Ministros en lugar de esperar a la semana siguiente. Esta decisión, que busca encontrar soluciones y destrabar obstáculos técnicos y normativos, incluirá en la agenda la problemática de las rutas informales, demostrando el compromiso declarado del sector para luchar por la seguridad de este rubro clave.

La propuesta del titular del sector se produce en un contexto donde el premier Eduardo Arana ha descartado declarar en emergencia el transporte público, medida que sí es impulsada por un grupo de dirigentes que contó con apoyo parlamentario. El adelanto de la cita, originalmente programada para el 14 de octubre, representa un gesto del Ejecutivo para atender la presión social, aunque mantiene desacuerdos fundamentales con la posición que ha adoptado el Legislativo frente a la crisis.

