El ministro del Interior ofrece todo el apoyo de las autoridades a la fiscal que está siendo extorsionada, luego de que Margarita Haro Pinto, fiscal provincial de San Juan de Lurigancho, recibiera mensajes de la organización criminal “Los Pepes” exigiéndole abandonar el caso “Los Chuquis”. El líder autodenominado “Colocho” amenazó con atentar contra su integridad si no dejaba el cargo, lo que motivó la inmediata intervención del Gobierno, que dispuso seguridad especializada las 24 horas en su domicilio y centro laboral.

Vicente Tiburcio, titular del Interior, aseguró que brindarán todo el respaldo necesario para que los operadores de justicia ejerzan sus funciones, mientras la Policía Nacional activó un operativo para ubicar y capturar a los responsables en el menor tiempo posible. Esta respuesta contundente se coordinó tras una reunión en Palacio de Gobierno con más de 170 oficiales de mandos medios, demostrando la prioridad que representa proteger a quienes combaten la criminalidad organizada.

