El ministro del Interior, Carlos Malaver, se presentó ante el Congreso de la República para detallar la reglamentación de cinco leyes clave contra la criminalidad, las cuales buscan modernizar la seguridad ciudadana. Durante su exposición, que se desarrolló ante un hemiciclo con notable ausencia de congresistas, explicó que el “Plan Célador” desplegará 6000 efectivos en las calles a partir de noviembre, con un costo mensual de 22 millones de soles, lo que refleja la urgencia por responder a la alarmante tasa de delitos.

Esta medida, que forma parte de una reestructuración mayor de la PNP, se complementa con la creación de una plataforma digital de denuncias, la cual, al integrarse con RENIEC, permitirá a los ciudadanos reportar delitos contra el patrimonio de forma ágil y segura, optimizando los tiempos de respuesta.

