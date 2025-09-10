El ministro del Interior, Carlos Malaver, generó una intensa polémica al declarar que “extrañamos a nuestros delincuentes”. Reconoció que pretendió usar una metáfora poco pertinente para referirse a la creciente ola de criminalidad. El titular del sector intentó explicar que sus palabras fueron malinterpretadas, aunque admitió que el número de homicidios ha incrementado respecto al año anterior en un rango de 35 a 40 víctimas más, según las estadísticas que maneja su portafolio.

Vea también: Juez rechaza pedido de Pedro Castillo y se mantiene la investigación por presunto crimen organizado

También se refirió a las críticas de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sobre la falta de coordinación entre la Policía y el Ministerio Público, Malaver aseguró que mantiene contacto constante y trabajan conjuntamente. No obstante, el ministro cuestionó la efectividad de las convocatorias formales a las reuniones.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO