El ministro del Interior, Carlos Malaver, afirmó ante el Congreso que no permitirá que la corrupción empañe la carrera policial, revelando que la Inspectoría General de la PNP mantiene 31 expedientes investigando a efectivos por presuntos cobros indebidos en el ingreso a escuelas de formación. Durante su interpelación, detalló dos casos emblemáticos: en Huánuco, donde detuvieron en flagrancia a un docente y un aspirante por manipulación de resultados físicos, y en Chiclayo, donde la Fiscalía especializada investiga irregularidades en el conteo de flexiones durante pruebas de evaluación.

Vea también: Dina Boluarte: “No importa las críticas, siempre se trabaja en unidad y con las manos limpias”

De las investigaciones en curso, once procesos ya culminaron en primera instancia con igual número de policías sancionados conforme a la normativa vigente, demostrando el compromiso institucional con la meritocracia y la ética profesional. Malaver enfatizó que su gestión fortalecerá los mecanismos de control para garantizar que los nuevos ingresos se basen en capacidades reales y no en privilegios ilegítimos, protegiendo así la integridad de la institución y la seguridad ciudadana.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO