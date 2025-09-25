El Ministro del Interior, Carlos Malaver, anunció que alias ‘El Monstruo‘ “pudo estar en nuestro país este fin de semana“, tras su captura en Paraguay. El ministro destacó la incautación de cuatro teléfonos celulares, cuyo análisis “va a hablar” y abrirá nuevas áreas de investigación con el acompañamiento del Ministerio Público. Esta ofensiva incluyó una intervención previa a 35 personas de su entorno, golpeando la logística que le permitía moverse de manera itinerante.

El titular del sector reveló que se prioriza la figura de expulsión, al habérsele encontrado con un pasaporte y DNI fraudulentos, lo que aceleraría su repatriación versus un proceso de extradición más largo. Malaver aclaró que no hay evidencia de filtraciones de la PNP, aunque investigarán las sospechas de que el delincuente era alertado. La captura es el resultado de un trabajo de inteligencia de más de un año, que se intensificó hace tres meses con una estrategia centrada en debilitar sus economías ilícitas.

