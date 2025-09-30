El Ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, descartó que el Gobierno tenga previsto un nuevo salvataje financiero para Petroperú, afirmando categóricamente que no existe ningún decreto de urgencia en evaluación para destinar recursos adicionales a la empresa estatal. Montero señaló que, si bien la petrolera enfrenta problemas financieros en el corto plazo que debe resolver, viene reduciendo progresivamente sus pérdidas mediante estrategias y decisiones que buscan acelerar su recuperación, pues representa un buen negocio para el Estado en el mediano y largo plazo.

Durante su exposición, el ministro Montero destacó el crecimiento de la inversión minera en el Perú, revelando que las proyecciones iniciales de 5,000 millones de dólares para este año probablemente superen los 5,500 millones, con un notable incremento en exploración que pasó de 400 a más de 700 millones de dólares.

