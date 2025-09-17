El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, defendió la estabilidad del gabinete tras los audios que involucran al premier Eduardo Arana y al titular de Justicia, Juan José Santiváñez, asegurando que “seguimos trabajando normalmente” pese a las denuncias. Montero, quien utilizó un lenguaje directo y coloquial, afirmó que cada ministro debe “cargar con eso” como parte de su trabajo, refiriéndose a las investigaciones y reportes periodísticos que surgen en el ejercicio del cargo, y destacó que no se detendrán por cada carpeta o noticia.

El titular de Energía y minas enfatizó que los ministros son pagados “para trabajar, no para quedarse quietos y asustados”, añadiendo que deben asumir tanto los aspectos positivos como negativos de sus carteras hasta que la presidenta Dina Boluarte decida mantenerlos o renovar su confianza. También dijo en declaraciones que “tienes que ser macho para ser ministro y asumir”, luego de los problemas que viene sufriendo el gabinete.

