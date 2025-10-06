El ministro del Interior, Carlos Malaver, minimizó el asesinato del chofer Daniel Cedeño Alonso al destacar reiteradamente su nacionalidad venezolana, aunque la víctima recibió cinco impactos de bala en un evidente ensañamiento mientras conducía su ruta en San Juan de Miraflores. El titular afirmó que no podía “aventurarse” a vincular el crimen con la extorsión, señalando además que el conductor estaba separado y en proceso de divorcio, lo que generó acusaciones de xenofobia y una crisis política que se intensificó cuando los transportistas iniciaron un paro nacional para protestar por la inseguridad.

Las declaraciones del ministro se produjeron durante una entrevista con RPP, donde cuestionó la decisión del gremio transportista de declarar un “apagón de motores”, mostrándose sorprendido por la medida que se activaba ante cada asesinato de un conductor. Mientras la Cámara Internacional del Transporte ratificaba la paralización de actividades como un “grito de desesperación” ante la ola de violencia, el Ministerio de Justicia ofreció patrocinio legal gratuito a la familia de Cedeño Alonso, distanciándose tácitamente de las declaraciones de Malaver.

