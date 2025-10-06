El ministro del Interior, Carlos Malaver, se refirió a los enfrentamientos entre transportistas y la PNP afirmando que “la policía está aplicando herramientas legales“, una declaración que busca contextualizar las intervenciones realizadas durante el paro de transportistas. El ministro aseguró que toda vida humana tiene igual valor para la institución, un principio que guía todas las investigaciones de posibles excesos policiales con acompañamiento del Ministerio Público.

El titular del sector calificó la medida de fuerza como parcial y destacó el accionar preventivo de los efectivos, quienes actuaron para evitar bloqueos en vías principales y alteraciones del orden público. Malaver lamentó que algunas de sus declaraciones hayan sido sacadas de contexto, especialmente aquellas relacionadas con la nacionalidad de algunas víctimas durante los enfrentamientos.

