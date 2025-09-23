El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que está coordinando una reunión con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para dialogar específicamente sobre el proyecto del tren Lima-Chosica, un encuentro que está siendo gestionado por la Presidencia del Consejo de Ministros. Sandoval recalcó que, más allá de las diferencias que puedan existir, su cartera priorizará siempre la salud, la vida y la seguridad de las personas, actuando con estricto rigor técnico y responsabilidad en el uso de los recursos del Estado. El ministro expresó su confianza en que se puede llegar a un acuerdo que beneficie al país, siempre que se sigan las normas y procedimientos establecidos.

Sandoval afirmó que el objetivo superior es el desarrollo del país, para lo cual es indispensable que las autoridades actúen con cordialidad y responsabilidad, dejando de lado posibles ofensas. Sin embargo, advirtió que técnicamente no habrá posibilidad de avanzar si las propuestas del alcalde no se alinean con los requisitos y estándares de seguridad que exige un proyecto de tal envergadura. El titular del MTC insistió en que las cosas deben hacerse correctamente para que el tren transite con todas las garantías, señalando que está abierto a escuchar propuestas que cumplan con estos criterios fundamentales.

