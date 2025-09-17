El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se defendió de las acusaciones de tráfico de influencias en el caso “Los Pulpos”, argumentando que los audios que lo vinculan con beneficiar al condenado policía alias “El Diablo” son de dominio público desde hace siete meses. Santiváñez destacó que el hecho fue expuesto y debatido en una audiencia de impedimento de salida del país. la cual fue transmitida públicamente por el canal Justicia TV del Poder Judicial y recogida por diversos medios de comunicación.

Argumenta que esta misma fue transmitida públicamente por el canal Justicia TV del Poder Judicial y recogida por diversos medios de comunicación. El titular de Justicia cuestionó la inacción del Ministerio Público, señalando que, pese al tiempo transcurrido, la Fiscalía no ha avanzado en la investigación debido a las actas periciales que él presentó.

