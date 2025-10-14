Los ministros de Estado se retiraron de Palacio de Gobierno sin ofrecer declaraciones tras culminar la ceremonia de juramentación, utilizando la puerta posterior que da hacia la calle Desamparados donde los aguardaban sus vehículos oficiales. El titular de Cultura, Alfredo Luna, fue el primero en abandonar el recinto manteniendo su puesto, mientras que la mayoría evitó todo contacto con los periodistas congregados en el lugar, lo que generó expectativa sobre sus primeras declaraciones. Solo los ministros de Producción, César Quispe, y de Trabajo, Óscar Fernández, correspondieron al saludo protocolario hacia los medios de comunicación.

Vea también: El perfil de los ministros del gabinete Álvarez

Dos miembros del gabinete permanecieron en Palacio de Gobierno mientras sus colegas abandonaban el lugar, específicamente el premier Ernesto Álvarez y el ministro del Interior, general Vicente Tiburcio, quienes mantendrían una reunión de coordinación ante la movilización nacional convocada para el día siguiente. El dispositivo de seguridad alrededor del palacio se reforzó considerablemente durante las llegadas y salidas, cerrando el perímetro peatonal y desplegando múltiples unidades policiales, en un operativo que superó los protocolos habituales para este tipo de ceremonias oficiales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO