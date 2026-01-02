El Ministerio de Salud habría reportado 19 playas en condición saludable para el uso de los bañistas en Lima, aunque la lista oficial aún no ha sido publicada en sus portales digitales.

La información preliminar, incluye arenales como Tres Picos y La Pampilla Dos en Miraflores, así como playas en distritos del sur como Punta Hermosa y Santa María.

La calificación de “saludable” se otorga tras la evaluación de parámetros como la calidad del agua y la arena, lo que busca garantizar la seguridad de los veraneantes.

Dado que la temporada de playas concentra a un gran número de familias, este monitoreo es una herramienta clave para la salud pública.

La lista completa también menciona arenales como Los Delfines, Barranco, El Silencio y San Francisco Chico, abarcando varias zonas de la capital.

