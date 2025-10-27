Dos falsos colectiveros fueron capturados en Miraflores mientras buscaban víctimas cerca de la calle de las pizzas, un área conocida por su movida nocturna. La Dirincri ejecutó un operativo el 24 de octubre en el pasaje San Ramón, donde los individuos, que utilizaban un vehículo particular, se estacionaban para abordar a personas en estado de ebriedad. Uno de los detenidos poseía antecedentes penales por similares delitos, lo que evidencia un patrón delictivo recurrente que las autoridades ya investigaban.

Esta intervención ocurre en una zona que durante el día presenta una intensa actividad legal de transporte y turistas alrededor del parque Kennedy. Los serenos y policías mantienen una vigilancia constante para prevenir estos ilícitos, dado que los impostores aprovechaban la alta concentración de noctámbulos. Su modalidad consistía en suplantar a conductores legítimos para luego cometer robos, una práctica que compromete la seguridad en espacios de esparcimiento.

