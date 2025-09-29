El Serenazgo de Miraflores detuvo a una mujer en estado de ebriedad que chocó contra un vehículo estacionado en la avenida Reducto y intentó darse a la fuga, luego de que la Municipalidad de Barranco alertara sobre una camioneta blanca cometiendo infracciones temerarias. La conductora, quien según el gerente de Seguridad Ciudadana impactó inicialmente un auto en Barranco antes de ingresar a Miraflores, chocó nuevamente en una cuadra del Reducto y retrocedió para intentar escapar, siendo interceptada finalmente por personal municipal y policial que coordinó la persecución.

Vea también: Los Olivos: Robacelulares es detenido y se pone a llorar

La mujer se resistió violentamente al arresto. El gerente precisó que la detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía para enfrentar cargos por delito contra la seguridad pública, ya que superó los 0.5 gramos de alcohol en sangre establecidos como delito en el Código Penal, además de asumir responsabilidades por los daños materiales causados durante su huida.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO