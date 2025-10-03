El delincuente que se disfrazó de sereno en Miraflores fue identificado como Luis Antonio Gavidia Flores, quien planeó minuciosamente el ingreso a una joyería y sometió al personal bajo amenazas. Durante el asalto portaba un arma de fuego con la que intimidó a los trabajadores, mientras que obligaba a las víctimas a ingresar a un almacén para evitar que pidieran ayuda.

El sujeto aprovechó un uniforme falso de serenazgo para engañar a los vigilantes y ejecutar el robo, aunque la rápida acción del patrullaje municipal permitió su captura en pocos minutos. La comuna rechazó tajantemente el uso indebido del uniforme, pues aclaró que Gavidia Flores no pertenece al municipio y que este hecho no compromete la vigilancia constante en el distrito.

