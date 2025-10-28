Una reina de belleza es agredida a botellazos dentro de una conocida discoteca en Miraflores, sufriendo cortes profundos cuando la atacante usó el pico del vidrio contra sus piernas.

Bárbara, quien encontró a su pareja inconsciente en un box, intentó retirarse pacíficamente después de un intercambio de palabras con otra mujer, situación que escaló rápidamente hacia la violencia física más extrema.

El establecimiento “Bazar” se niega a entregar las grabaciones de seguridad que identificarían a la responsable, incumpliendo el compromiso adquirido con la víctima y su abogado.

Peor aún, el personal de seguridad expulsó a Bárbara mientras sangraba profusamente, sin brindarle auxilio y contradiciendo el protocolo básico que exige retener al agresor y preservar evidencias.

