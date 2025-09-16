Freddy y Miriam pasaron de ser vecinos a una relación llena de promesas, pero hoy el amor se convirtió en un campo de batalla. Miriam, quien nunca imaginó enamorarse de nuevo, asegura que Freddy, conocido como “el chino”, se volvió un hombre celoso y controlador, al punto de desconfiar incluso de su ginecólogo. Mientras ella reclama que Freddy solo paga 200 soles de los 300 que ordena el juzgado para su pequeño hijo, él alega que, con tres hijos más, su economía no da para más.

El doctor Roberto Miranda confirmó que existe una sentencia por 300 soles mensuales, pero Miriam advierte que, con la entrada al colegio de su hijo de dos años, necesita más apoyo. Freddy, por su parte, insiste en que Miriam le dio motivos para desconfiar, como una videollamada con otro hombre que nunca le explicó.

