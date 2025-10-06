El nuevo Hospital Sergio E. Bernales se convertirá en un referente de modernidad en Lima Norte y un hospital modelo en el país, gracias a la incorporación de estándares internacionales en sostenibilidad, innovación tecnológica y seguridad estructural.

Una de sus principales características será la instalación de más de 480 aisladores sísmicos en los bloques principales, ubicados en un entrepiso técnico que funcionará como una sola plataforma estructural.

Esta tecnología permitirá que el hospital esté preparado para enfrentar eventuales movimientos telúricos con mayor seguridad, protegiendo tanto a los pacientes como al personal de salud.

Asimismo, este moderno nosocomio será el primer hospital público en Lima en obtener la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), reconocimiento internacional otorgado por el U.S. Green Building Council a las edificaciones que cumplen con altos estándares de sostenibilidad.

Esta certificación ya es aplicada en hospitales de países como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay, lo que evidencia su relevancia global en la construcción de infraestructura hospitalaria eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Esta acreditación traerá consigo beneficios tangibles: ahorro de hasta 55% en consumo de agua y 7% en energía, reducción de costos operativos mediante diseño bioclimático e iluminación natural, además de la incorporación de prácticas responsables durante la construcción y operación del establecimiento.

El nuevo hospital también se distinguirá por ser un hospital digital “cero papeles”, la gestión de historias clínicas, resultados médicos y procesos administrativos se realizará de forma electrónica, asegurando rapidez, transparencia y un manejo más seguro de la información.

Gracias a este enfoque, se reducirán los tiempos de espera, se optimizarán los flujos de atención y se mejorará la experiencia del paciente, convirtiéndose en un modelo de innovación en salud pública en el Perú.

Con estas innovaciones, el nuevo Hospital Sergio E. Bernales se proyecta como un centro hospitalario moderno, sostenible y resiliente, que no solo transformará la atención de salud en Lima Norte, sino que también marcará un precedente en la infraestructura hospitalaria del país.