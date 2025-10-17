Entramos en ‘modo Paco Bazán‘ para analizar a las cumbiamberas más sexys del ambiente musical, según el reportaje de Magaly TV La Firme que destaca a las cantantes que combinan belleza y talento. Mackeily Luján, la integrante de 22 años de La Bella Luz, encabeza esta lista no solo por el carisma que Dios le brindó sino por su voz dulce que hace brillar a la orquesta. Esta joven artista, que conquista al público con su presencia escénica, representa a la nueva generación de intérpretes que dominan tanto el aspecto visual como el musical en el competitivo mundo de la cumbia peruana.

El ranking incluye a Cielo Fernández, quien actualmente forma parte de Corazón Serrano e impresiona con su belleza, mientras que Kiara Lozano, de 24 años, completa el trío estelar de esta agrupación. Kiara, quien frecuentemente comparte contenido con sus seguidores, demuestra que las artistas contemporáneas saben conectar con su audiencia mediante redes sociales, al igual que Ale Seijas, la recordada ‘chica de Rap’ que ahora triunfa en la orquesta Son del Duke.

