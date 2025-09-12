Mónica Cabrejos no se quedó callada y decidió dar su punto de vista sobre el mediático caso entre Maju Mantilla y su exesposo, Gustavo Salcedo. La conductora aseguró que, por lo que se ha visto hasta ahora, el empresario estaría reaccionando desde el dolor y la herida del orgullo masculino.

“Opino que los hombres creen que las mujeres no pueden hacerlo y cuando una mujer lo hace, les duele y eso los mata. En todo caso, por lo poco que sé de la historia, quien sacó los pies del plato primero fue él, porque así haya encontrado conversaciones, una cosa son conversaciones y lo que se vio de él (en el sauna) es otra”, expresó.

Para Cabrejos, el verdadero trasfondo de las declaraciones de Salcedo sería la herida emocional al sentirse desplazado en la vida de su aún esposa: “Dolido está porque se ha dado cuenta de que para su mujer ya no es lo más importante”, comentó tajante la también escritora, quien resaltó que la narrativa que Gustavo intenta imponer estaría marcada por ese dolor.

