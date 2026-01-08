La legendaria artista Monique Pardo remata sus reliquias más preciadas debido a una delicada situación de salud, aunque ella misma declara con optimismo que “al menos estoy viva”.

Pardo, en un emotivo recorrido por su patio, muestra al público calendarios, abrigos y cuadros que encapsulan décadas de su trayectoria en el espectáculo, piezas que ya han comenzado a encontrar compradores entre sus seguidores más fieles y coleccionistas.

Vea también: ¡Atención! Pueden embargar el 30% de la AFP a los padres que no paguen pensión de alimentos

Entre las obras más significativas destaca un retrato de la vedette en el Hotel Bolívar, un lienzo que guarda el recuerdo de cuando conoció al cantante Julio Iglesias.

Pese a los desafíos, Monique afirma sentirse profundamente agradecida por seguir con vida, activa y disfrutando de su profesión, una actitud resiliente que refleja su famoso carácter y su amor por el escenario.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO