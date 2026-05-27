Monserrat acusa de mal padre a Melcochita: “No ve a mis hijas, más se ha dedicado a ser hombre”

Monserrat Seminario, aún esposa del cómico Melcochita, rompió su silencio en Magaly TV La Firme y lo acusó de ser un mal padre que ha descuidado a sus dos hijas menores desde que inició una relación con su enfermera.

La denuncia se da luego de que la hija mayor del artista, Susan Villanueva, señalara que su padre “siempre ha sido así, cada vez que cambia de mujer él es así”.

¿Melcochita solo vio tres veces a sus hijas en todo este tiempo?

Magaly Medina le preguntó directamente a Monserrat cuántas veces ha visto el cómico a sus hijas desde que se fue con su vecina y la respuesta fue contundente e indicó que solo tres veces.

La aún esposa del cómico comentó que una de las dos hijas, la que más se parece a Melcochita, aún lo llama para pedirle dinero, aunque él a veces “primero le niega, después le manda”.

La otra hija, en cambio, ya no quiere saber nada de su padre. Monserrat aseguró que ella no pone a sus hijas en contra del artista, sino que “ellas mismas se dan cuenta todo lo que está pasando”, indicó.

La dura frase de Monserrat contra el cómico

Monserrat Seminario fue tajante al describir la actitud de Melcochita frente a sus responsabilidades como padre de sus hijas.

Medina Vela recordó que el cómico ha declarado públicamente que “todo está en orden” con sus hijas, algo que Monserrat contradice abiertamente e indicó que debió llamarlo para hablar sobre el pago del departamento.