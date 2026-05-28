Monserrat advierte en vivo a Melcochita que no le dará el divorcio: “Qué sufra”

La aún esposa del cómico justifica su postura: mis hijas perderían sus derechos

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Monserrat Seminario, aún esposa de Melcochita, lanzó una contundente advertencia al cómico, no le dará el divorcio.

La razón que dio Monserrat fue que sus hijas “pierden el derecho” si se separa legalmente del cómico, ante esta postura, Magaly Medina no dudó en calificarla de “revanchista” y le dijo que su actitud le “produce arcadas”.

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“Déjalo que sufra, yo lo voy a hacer sufrir”

En medio de la conversación con Medina Vela, Monserrat soltó una frase que dejó en claro su posición frente a Melcochita, “déjalo que sufra, yo lo voy a hacer sufrir”, comentó la aún esposa de Melcochita.

La “Urraca” le cuestionó duramente esa actitud vengativa y le preguntó por qué se aferraba a un matrimonio que ya no tiene razón de ser.

Monserrat respondió que hace muchos años le pidió el divorcio y él nunca quiso dar, sin embargo, Medina Vela le recordó que ella también tuvo responsabilidad en la ruptura, ya que la infidelidad fue mutua.

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Melcochita admite su culpa y pide el divorcio

El cómico argumentó que la falla fue de Monserrat, Magaly lo corrigió y le recordó que ambos son responsables de la destrucción de su matrimonio.

El sonero y cómico Melcochita finalmente aceptó su responsabilidad y pidió formalmente el divorcio a Monserrat Seminario.

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Magaly Medina arremete contra las “mujeres revanchistas”

Medina Vela no ocultó su molestia con la postura de Monserrat y he hizo su descargo contra las mujeres que prefieren hacer sufrir a sus ex antes que buscar su propia felicidad.

La popular “Urraca” sentenció que cada día que uno pasa con resentimientos y con ánimo de venganza, uno a sí mismo se quita días y horas de vida.

La periodista cerró el tema afirmando que una mujer jamás debería perseguir una relación que ya no tiene razón de ser “solo por el hecho de fastidiarle la vida al ex que la dejó o a la nueva mujer”.

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