El cabecilla de una organización de extorsionadores, conocido por su brutalidad y apodado ‘El Monstruo’, fue finalmente capturado en Paraguay tras una intensa persecución internacional. Erick Moreno Hernández, quien acumuló una fortuna manchada de sangre estimada en millones de soles, intentó sobornar a sus captores con un millón de dólares para recuperar su libertad. Su estrategia de vivir de manera discreta, cambiando de residencia cada seis semanas entre varios países, no fue suficiente para evadir a las autoridades que coordinaron su arresto en guaraní para evitar nuevas filtraciones.

Vea también: Secuestrada y golpeada: Joven sobrevivió a 5 días de secuestro y agresión sexual

La pista crucial llegó tras 48 horas de vigilancia en una casa que parecía abandonada, donde la aparición de su acompañante, Dayana Martínez, lavando ropa masculina confirmó su presencia en el barrio Lucerito de San Lorenzo. Aunque en el pasado operativos similares fracasaron debido a presuntas filtraciones de malos elementos policiales en Perú, esta vez la colaboración entre la policía paraguaya, la DEA e Interpol aseguró su detención. Su captura representa un golpe crítico a las finanzas de su organización, la cual ya mostraba signos de debilitamiento tras detenciones previas de sus allegados.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO