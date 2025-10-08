El ministro de Educación, Morgan Quero, advirtió que se está confundiendo la libertad de expresión con la posibilidad de generalizar insultos a la investidura presidencial, una postura que alinea con las declaraciones del premier Eduardo Arana sobre los presuntos ataques verbales a la presidenta Dina Boluarte. El titular del Minedu, quien se negó a repetir los comentarios específicos que circulan en televisión y redes sociales, afirmó que la violencia verbal es equivalente a la física, un principio que a su juicio debe guiar la conducta de todos los peruanos en el marco del diálogo democrático. Esta firme defensa del respeto a la institución presidencial busca establecer un límite claro entre la crítica legítima y el lenguaje ofensivo que, según él, daña los cimientos del sistema.

Quero recalcó que puede existir disenso y crítica en una democracia, elementos que son fundamentales para el debate público, pero siempre que se ejerzan sin “tirar fango” sobre las instituciones y cuidando los valores democráticos. El ministro hizo un llamado a conducirse con respeto, en alusión directa a las voces que utilizan lo que calificó como “lisuras fuera de lugar” con particular encono contra la mandataria, un fenómeno que preocupa al Gobierno.

