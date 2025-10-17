Un motociclista atropelló a un corredor en Fortaleza, Brasil y huyó cobardemente del lugar, abandonando a su suerte al deportista que entrenaba junto a su esposa. El impacto, que fue captado por cámaras de seguridad, muestra cómo el conductor embistió por detrás al atleta en una maniobra imprudente que derribó a ambos, aunque el responsable logró levantarse rápidamente para escapar. La esposa, testigo directo de la escena, auxilió a su pareja junto a otros transeúntes que acudieron alarmados ante la violencia del choque.

La policía busca al conductor responsable que actuó con total impunidad al abandonar el lugar sin prestar ayuda a la víctima. El corredor, quien fue atendido de inmediato por servicios médicos, se encuentra fuera de peligro tras el grave incidente que pudo tener consecuencias fatales. Este caso evidencia la vulnerabilidad de los deportistas en las vías y ha generado una intensa búsqueda del motociclista, cuyo acto negligente quedó registrado en su totalidad para las investigaciones.

