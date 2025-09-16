Mototaxista emboscado tras comer caldo de gallina lucha por su vida luego de recibir tres disparos a la salida de un local en Collique. El hombre fue sorprendido por un sujeto armado que lo atacó de manera directa, en un hecho que refleja la creciente inseguridad en la zona y que mantiene preocupados a los vecinos. El conductor, gravemente herido, fue trasladado de inmediato al hospital de Collique, donde su estado se mantiene reservado bajo estricta vigilancia médica.

El agresor, que disparó en reiteradas ocasiones contra el mototaxista, huyó en una moto conducida por un cómplice, lo que evidencia un plan de escape previamente coordinado. Las autoridades investigan si el ataque responde a un ajuste de cuentas o si el conductor había recibido amenazas, aunque aún no se descarta ninguna hipótesis. La Policía intensificó los operativos en la zona, mientras la familia de la víctima pide justicia y seguridad.

