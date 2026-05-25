¡Exclusivo! MTC aprueba pedido de ATU de ampliar permisos a unidades ‘chatarra’

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprueba ampliar por tres años los permisos a unidades ‘chatarra‘ cuya vigencia vencía el 30 de junio.

La decisión adoptada a solicitud de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao podrán seguir trabajando hasta el año 2031.

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¿Cuáles son las denuncias de los pasajeros respecto a las unidades ‘chatarra’?

Durante un recorrido por las calles de Lima, se constató el estado de algunas unidades en circulación. En uno de los vehículos se observaron asientos rotos e incómodos, carrocería oxidada, ventanas rajadas y la puerta abierta durante el recorrido.

Un pasajero consultado señaló que la mayoría de las unidades se encuentran en mal estado. Mientras que otro usuario estimó que el 50% de los buses requieren un cambio.

ATU advierte que retirar unidades de golpe afectaría el servicio

La ATU justificó la medida argumentando que eliminar miles de unidades de forma inmediata podría perjudicar gravemente el servicio de transporte público.

Reconoció que Lima aún no cuenta con una red de transporte integrada que reemplace a estos vehículos.

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El 93% de la demanda depende del transporte convencional

Recordemos que el tren eléctrico demoró 30 años en operar y el Metropolitano no cuenta con la flota prometida, según Edwin Derteano, Presidente Fundación “Transitemos”. Ambos sistemas representan apenas el 7% de la oferta de transporte en Lima.

El 93% restante es cubierto por el transporte convencional, es decir, combis, custers y micros.



