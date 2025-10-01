El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que no se realizará paro alguno este jueves, tras alcanzar un acuerdo con la mayoría de empresas operadoras de Lima y Callao. El ministro César Sandoval sostuvo una reunión clave con representantes del sector, quienes se comprometieron a mantener sus servicios con normalidad pese a las presiones externas. La autoridad ministerial destacó que el 80% de las empresas no participará en la protesta, lo que garantiza la movilización habitual de la población.

Sandoval reconoció el esfuerzo de los dirigentes y empresarios del transporte, quienes continúan operando a pesar de las extorsiones y la coyuntura generada por el crimen organizado. El titular del MTC expresó su confianza en que el 100% de las empresas se incorporará a las labores normales, una vez que constaten el desarrollo habitual de las actividades durante la jornada. Este acuerdo evita la paralización del transporte público, que afectaría a millones de usuarios en la capital y la región chalaca.

