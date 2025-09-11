Un informe detallado de la consultora estadounidense Rail Electrical Service ha advertido un alto índice de criticidad en las locomotoras y vagones donados por la empresa Caltrain a la Municipalidad de Lima para la ruta Lima-Chosica. El documento fue expuesto por el jefe de gabinete de asesores del MTC, Alberto Rojas.

Este mismo detalla que las unidades presentan asientos rasgados, fugas de aceite, problemas en el turbo, ausencia de puertas y conexiones dañadas, fallas que las hacen operativamente inviables sin una inversión masiva. Según el estudio, que recomienda no repararlas y destinarlas solo como fuente de repuestos, se necesitarían 2 millones de dólares adicionales para poner en marcha los 93 vagones y 20 locomotoras.

