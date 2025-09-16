¿Cuál es la edad límite para obtener o renovar el brevete?

Según el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, el MTC ha establecido que la edad máxima para obtener o renovar una licencia de conducir profesional en Perú es de 80 años. A partir de los 70 años, los conductores deben someterse a evaluaciones médicas y psicológicas en entidades certificadas por el MTC para validar su capacidad física y mental para manejar.

Esta medida busca garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes relacionados con condiciones de salud que puedan afectar la conducción. Las licencias no profesionales también están sujetas a plazos de vigencia reducidos conforme aumenta la edad del titular.

Vigencia del brevete según la edad

Para los adultos mayores, la duración de la licencia varía según el tramo etario. Entre los 70 y 75 años, la vigencia será de cinco años. De los 75 a los 81 años, el plazo se reduce a tres años. A partir de los 81 años, la licencia solo podrá renovarse por dos años. En todos los casos, es obligatorio presentar un certificado médico vigente emitido por una Entidad Certificadora de Salud autorizada.

En el caso de las licencias profesionales, los plazos son aún más estrictos: de 70 a 76 años, la vigencia será de un año; de 76 a 81 años, solo seis meses. Estas restricciones buscan asegurar que los conductores que operan vehículos de transporte público o de carga estén en óptimas condiciones.

¿Qué requisitos deben cumplir los adultos mayores?

Además de las evaluaciones médicas, los solicitantes deben cumplir con los requisitos generales: tener mayoría de edad (18 años), contar con DNI o documento de identidad válido, y no estar inhabilitados judicialmente para conducir. En casos excepcionales, los mayores de 16 años pueden solicitar una licencia si están casados o tienen título profesional reconocido por el Estado.

El MTC también permite validar el estado del brevete de forma digital, a través de su plataforma oficial, utilizando el número de DNI. Esta opción facilita el proceso de renovación y evita desplazamientos innecesarios, especialmente para adultos mayores.

