Una mujer fue intervenida por una policía de tránsito tras conducir en sentido contrario en la calle Santa Eligia, cruce con la avenida Metropolitana, un hecho que rápidamente escaló a la agresión física. La conductora, quien bajó de su auto enfrentando a la autoridad, golpeó en el pecho y cacheteó a la agente, acto que fue imitado por una menor de edad que la acompañaba y que jala fuertemente el cabello de la policía desde atrás. Esta condenable acción, que fue grabada por vecinos indignados que increparon a la agresora, constituye el delito de violencia y resistencia contra la autoridad, el cual contempla penas de entre 3 a 12 años de cárcel. A pesar de la detención inmediata de la mujer, quien fue arrestada ante la furia de sus familiares, el caso quedó a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa de Comas luego de que ella recuperara su libertad en un plazo de 24 horas.

Los dos policías involucrados actuaron de manera respetuosa y calmada desde el inicio de la intervención, aunque la conductora del vehículo, visiblemente alterada, les lanzó un portazo e insultos antes de proceder con la agresión física. Incluso después de los golpes, la agente principal mantuvo la ecuanimidad, requiriendo que su compañero interviniera para separarlas, mientras que los tres acompañantes de la mujer continuaban con una actitud confrontacional. El automóvil que manejaba la agresora, según consta en los registros, está a nombre de Fernando Bustillo, un dato que forma parte de la investigación para establecer todas las responsabilidades del caso. La rápida liberación de la detenida, sin que se conozcan públicamente los atenuantes esgrimidos, genera cuestionamientos sobre el proceso judicial que sigue a tales actos de violencia vial.

