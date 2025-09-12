Una mujer ‘ampayó’ a su esposo mototaxista con una amante venezolana y en un arranque de cólera destruyó la moto que utilizaba para trabajar, luego de sorprenderlo en su propia casa. El incidente, grabado por testigos, muestra cómo la enfurecida esposa confronta al hombre mientras la otra mujer también lo encara por sus mentiras. La supuesta amante le reprochó: “Te gusta vivir así, con mentiras”, revelando que conocía su situación marital.

Vea también: Policía abraza a chofer de vehículo incendiado: Los bomberos no llegaron a tiempo y lo perdió todo

Durante la discusión, el hombre intentó justificarse desesperadamente mientras trataba de detener a su pareja, quien golpeaba con fuerza el vehículo hasta lograr desprender una de sus puertas. Esta reacción violenta evidencia la magnitud de la traición descubierta y las consecuencias económicas inmediatas para el trabajador informal. La escena culmina con la mototaxi severamente dañada, representando no solo una pérdida material sino el colapso de la confianza en la relación.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO