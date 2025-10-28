Una mujer quedó detenida en Carolina del Norte, Estados Unidos, después de que apuñaló a su esposo por una discusión por las labores domésticas en casa.

Se trata de Chandraprabha Singh, de 44 años de edad, quien atacó a su marido con un cuchillo en medio de una discusión en el condado de Charlotte. La responsable, quien trabajaba como asistente de profesor en la escuela primaria Endhaven, quedó detenida.

Los oficiales de policía respondieron a un llamado alrededor de las 10:49 horas del 12 de octubre de 2025. La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital para atender las lesiones de un cuchillo en el cuello.

La discusión doméstica que terminó mal en Carolina del Norte

Las autoridades señalaron que el hombre le dijo a los oficiales que su esposa lo apuñaló intencionalmente con un cuchillo durante una discusión. No obstante, Singh aseguró a los oficiales que el apuñalamiento fue accidental, ya que ella estaba preparando el desayuno cuando giró mientras sostenía un cuchillo, el cual terminó en el cuello de su pareja.

Estatus legal y laboral: Fianza de $10 mil y suspensión con paga de su empleo escolar

La mujer quedó detenida bajo los cargos de agresión con heridas graves. Dos días después quedó en libertad tras pagar una fianza de 10 mil dólares. Después de lo sucedido, Singh está en suspensión de su empleo con paga.

El 30 de octubre de 2025, la mujer tendrá una audiencia ante la corte sobre este caso.

