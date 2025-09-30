En Santa Anita, una mujer denuncia a la familia de su pareja por intentar desalojarla de la casa que habita desde hace 15 años, junto a sus tres hijos menores. Rosa relata que, como represalia por una denuncia previa de maltrato físico contra Freddy Raúl Guapaya Chahua, la familia ha removido violentamente puertas y ventanas, alegando que la vivienda es inhabitable sin presentar documentación oficial.

Ella, quien actualmente cuenta con una resolución judicial que ordena el alejamiento del progenitor, se encuentra en una grave crisis económica y con un hermano hospitalizado, lo que le impide mudarse de inmediato y enfrentar los costos de un alquiler. La situación expone la vulnerabilidad de la familia, pues los niños viven con temor ante la posibilidad de que cualquier delincuente ingrese a la vivienda desprotegida.

