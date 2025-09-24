Una mujer denunció a su vecino por hacer fiestas constantes que derivaron en rayones a su automóvil y amenazas directas, generándole un justificado temor por su seguridad. El conflicto escaló cuando la madre de familia reclamó por el volumen de una celebración un día lunes, lo que provocó que el sujeto identificado como Gerardo saliera a insultarla y dañar su vehículo. La víctima, cuyo hijo de 7 años presencia los altercados, ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por los daños materiales y las amenazas recibidas, respaldada por videos como prueba.

El caso se agrava porque el vecino también habría agredido a efectivos de serenazgo del Callao que acudieron a mediar, negándose a dar su descargo en comisaría. La mujer solicitó cámaras de seguridad a la municipalidad para documentar los hechos, mientras espera que se active un mecanismo de garantías personales que proteja a su familia.

